За сутки на Ставрополье произошло шесть техногенных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки сотрудники МЧС Ставропольского края ликвидировали шесть техногенных пожаров. Наиболее серьезные возгорания произошли в Изобильненском и Новоалександровском округах.

В селе Птичьем на улице Бобрышева загорелся жилой дом. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. На месте работали шесть пожарных и две единицы техники.

Еще один пожар произошел в станице Григорополисской на улице Форштадской. Там пламя охватило жилой дом площадью 50 квадратных метров. Для ликвидации возгорания также привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

Кроме того, за сутки в регионе зарегистрировали пять ДТП. В двух случаях для ликвидации последствий аварий потребовалась помощь спасателей. В МЧС также сообщили, что чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах за прошедшие сутки в крае не зарегистрировано.

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