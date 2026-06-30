Утята и цыплята появились на станции юннатов в Кисловодске. Фото: соцсети Евгения Моисеева

На станции юных натуралистов в Кисловодске появилось пополнение. Ребята самостоятельно вывели первую партию птенцов, а мэр города Евгений Моисеев показал фотографии маленьких утят и цыплят.

Как рассказал мэр, школьники решили изучать основы фермерского дела не по учебникам, а на практике. Они заложили яйца в инкубатор и самостоятельно следили за всем процессом – контролировали температуру и влажность, переворачивали яйца и с нетерпением ждали результата.

Вскоре появились первые птенцы.

Сейчас малыши находятся в специальном брудере, где за ними ежедневно ухаживают юные фермеры. Ребята кормят птенцов, следят за их здоровьем и создают для них комфортные условия. Когда утята и цыплята окрепнут, их переведут в общий вольер.

«Ребята смогли почувствовать себя настоящими наставниками для маленьких птенцов: взять на себя взрослую ответственность, ухаживать за ними, кормить и внимательно следить за их ростом», – рассказал Евгений Моисеев.

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