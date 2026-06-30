Более 18 млн рублей планируют взыскать с руководителя организации на Ставрополье

Более 18 млн рублей взыщут с руководителя организации на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье прокуратура потребовала взыскать с директора фирмы более 18,8 млн рублей в пользу государства. Известно, что генеральный директор организации в 2023 году внес неправильные данные в налоговые декларации и все это время уклонялся от уплаты налогов.

«В связи с этим прокуратура города Пятигорска направила в Майнский районный суд Ульяновской области исковое заявление о взыскании с генерального директора юридического лица в доход государства всей суммы причиненного ущерба», – рассказывают в прокуратуре Ставропольского края.

Сейчас суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения находится на контроле у краевой прокуратуры.

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