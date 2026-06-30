На Ставрополье 31 иностранца незаконно легализовали через фиктивную работу. Фото: СУ СКР по СК

В Ессентуках перед судом предстанут местная жительница и гражданин Центральноафриканской республики, которых обвиняют в организации незаконной миграции. По версии следствия, они помогли легализовать пребывание в России 31 иностранному гражданину с помощью фиктивных трудовых договоров.

Противоправную схему выявили сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ при участии прокуратуры края. В 2025 году фигуранты за денежное вознаграждение оформляли иностранцев на работу к женщине, хотя фактически трудовые отношения отсутствовали. Именно эти документы позволяли приезжим получить право на временное проживание и официальную трудовую деятельность в России.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 2 преступлений, предусмотренных пунктом “а” части 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору), а также 13 преступлений, предусмотренных пунктом “г” части 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции с использованием поддельных документов)», – рассказали в СУ СКР по СК.

Мужчина находится под стражей, женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оба признали вину и раскаялись. Уголовное дело направили в суд.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Кроме того, правоохранительные органы принимают меры по аннулированию разрешительных документов, выданных иностранным гражданам.

«Фигурантам может грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет», – добавили в ГУ МВД России по Ставрополью.

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