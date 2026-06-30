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НовостиОбщество30 июня 2026 11:09

На Ставрополье 30 студентов-медиков проходят практику в Благодарненской больнице

За пять лет на базе больницы практику прошли 95 человек
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: минздрав Ставропольского края

Фото: минздрав Ставропольского края

В Ставропольском крае 30 студентов-медиков проходят практику в Благодарненской больнице, 15 из которых – на преддипломной. Районная больница принимает студентов в рамках регионального проекта «Медицинские кадры».

«В наших стенах формируется уникальная команда профессионалов. Здесь вместе трудятся начинающие медработники и опытные специалисты. Больница активно сотрудничает с медицинскими колледжами Ставрополя, Светлограда, Буденновска, Пятигорска и Кисловодска», – рассказывает главный врач Благодарненской районной больницы Роман Алексеев.

За последние пять лет производственную практику на базе районной больницы прошли 95 человек, трудоустроены и работают по настоящее время 37 из них.

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