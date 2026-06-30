Электромеханика осудили после схода вагонов с опасным грузом на Ставрополье. Фото: Южная транспортная прокуратура

Суд вынес приговор электромеханику, по вине которого на железнодорожной станции Невинномысская сошли с рельсов три вагона с опасным грузом. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, авария произошла в феврале во время маневровых работ по выставлению вагонов, принадлежавших местному предприятию. По данным суда, причиной происшествия стали неосторожные действия работника.

В результате с рельсов сошли три вагона с опасным грузом. Общий материальный ущерб, причиненный предприятию, превысил два млн рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя.

«С учетом позиции государственного обвинителя Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуры судом виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев», – добавили в ведомстве.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru