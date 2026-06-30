Суд взыскал почти 400 тысяч рублей с семерых дропперов на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железноводский городской суд удовлетворил сразу семь исков о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, использованных мошенниками. Общая сумма взыскания составила почти 395 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края, потерпевший стал жертвой телефонных аферистов. Неизвестный представился сотрудником банка и убедил студента оформить кредит, после чего перевести деньги на указанные счета.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Во время расследования правоохранители установили владельцев банковских карт, на которые поступили деньги.

Суд указал, что все средства, поступающие на банковский счет, находятся во владении его держателя, который несет ответственность за их получение. Поэтому требования о возврате денежных средств удовлетворили в полном объеме. Решения суда пока не вступили в законную силу.

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