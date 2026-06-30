За последние три месяца ставропольцы стали на 5% чаще искать подработку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края стали чаще задумываться о дополнительном заработке. По данным исследования сервиса по поиску работы, во втором квартале 2026 года найти подработку в ближайшие три месяца планируют уже 57% опрошенных. Это на пять процентных пунктов больше, чем в первом квартале года.

По этому показателю Ставрополье стало лидером среди регионов Северного Кавказа.

Чаще всего дополнительный источник дохода ищут подростки – о таком желании сообщили 62% участников опроса. Среди жителей 35-44 лет подработку рассматривают 53%, в возрасте 45-54 лет – 52%, а среди респондентов 25-34 лет – 48%. Реже всего дополнительную занятость ищут молодые специалисты от 18 до 24 лет – 41%.

Больше всего желающих подработать оказалось среди специалистов по закупкам – 63%. Далее идут сферы развлечений и массмедиа – 58%, а также индустрия красоты, фитнес, производство и медицина – по 57%.

«Для многих подработка становится осознанным выбором, который помогает не только увеличить доход, но и получить новые навыки», – пояснили эксперты.

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