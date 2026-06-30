Экс-адвокат пойдет со Ставрополья под суд за хищение 23 млн рублей у клиентов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительницу Курского округа Ставрополья будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший адвокат убедила 17 человек передать ей почти 23,7 млн рублей под предлогом юридических услуг и выгодных инвестиций.

С июля 2021 года по июнь 2024 года 46-летняя женщина предлагала гражданам сопровождение юридических вопросов, а также убеждала вкладывать средства в якобы высокодоходные проекты, связанные с фондовым рынком и интернет-торгами.

Общение с клиентами происходило как лично, так и через мессенджеры. Для создания видимости законной деятельности обвиняемая заключала договоры займа и соглашения об оказании юридической помощи. Однако, по версии следствия, выполнять обязательства она изначально не собиралась.

Все полученные деньги женщина тратила на личные нужды.

«Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – поделились в прокуратуре Ставропольского края.

От ее действий пострадали 17 человек – жители Курского округа, а также Ростовской области, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Общий ущерб составил около 23,7 млн рублей.

«Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд», – добавили в ГУ МВД России по Ставрополью.

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