Экс-директор техникума в Кисловодске получил пять лет за хищение 5,3 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бывший директор Кисловодского техникума отправится в колонию после вынесения обвинительного приговора. По данным следствия, ущерб от его действий превысил 5,3 млн рублей.

Преступления были совершены при реализации государственной программы по оснащению двух учебных мастерских. В 2022-2023 годах техникум получил субсидию, после чего руководитель учреждения заключил 11 государственных контрактов с подконтрольной ему коммерческой организацией.

Следствие установило, что стоимость части оборудования была искусственно завышена, а часть товаров вовсе не поставили. Чтобы избежать конкурентных закупок, фигурант разделил один крупный договор на несколько отдельных контрактов. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, бывший директор фиктивно оформил на должность заместителя своего знакомого. Фактически тот в техникуме не работал, а начисленную зарплату передавал руководителю.

«В результате преступных действий фигуранта бюджетам Российской Федерации и Ставропольского края причинен ущерб на общую сумму более 5,3 млн рублей», – сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Суд признал мужчину виновным по статьям о присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Также он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 2,5 года.

«Судом также удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного причиненного преступлениями ущерба», – добавили в пресс-службе судов Ставрополья.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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