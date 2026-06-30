Следком начал проверку после нападения стаи собак на девушку в Ессентуках Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи в Ессентуках начали проверку после сообщения о нападении стаи бездомных собак на местную жительницу. Информацию о происшествии выявили во время мониторинга публикаций в СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел 29 июня в Курортном парке. Сообщается, что на девушку и ее домашнего питомца напала стая бродячих собак. В результате нападения они получили травмы, а пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

После появления публикации следственный отдел по городу Ессентуки организовал процессуальную проверку. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку ситуации.

«По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Также приняты меры к организации отлова безнадзорных животных», – сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

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