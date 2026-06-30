Беспилотная опасность действует на Ставрополье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае действует беспилотная опасность. Об этом в 16:35 сообщил губернатор Владимир Владимиров. В регионе возможны замедления мобильного интернета и перебои эфирного телевидения.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны! За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112», – предупредили местных жителей в РСЧС Ставропольского края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о порядке действий населения при обнаружении беспилотных летательных аппаратов. Соответствующей информацией поделились в региональном МЧС.

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