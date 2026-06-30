В Кисловодске подключают к электросетям новые жилые кварталы

Новую инфраструктуру подключат к подстанции 330 кВ, которая была специально построена здесь в 2015 году под будущее развитие города. Фото: Алексей ФОКИН.

Энергетики Ставрополья реализуют сейчас проект по электроснабжению 40 многоэтажных домов, строящихся на севере Кисловодска и в соседнем поселке Нежинском. Новую инфраструктуру подключат к подстанции 330 кВ, которая была специально построена здесь в 2015 году под будущее развитие города.

«В Кисловодске сегодня необходимо выдать из сети 16 МВт мощности, и подстанция на это рассчитана. Это дает гарантию на стабильное электроснабжение в будущем. Именно поэтому совместно с электросетевой компанией край запланировал построить и реконструировать до 2030 года ряд подстанций в городах КМВ, Ставрополе и Невинномысске», – рассказали в министерстве энергетики, промышленности и связи края.

Площадь новых микрорайонов превышает 25 га. В рамках проекта энергетики планируют проложить более 30 км кабельных ЛЭП 10 кВ, построить распределительный пункт 10 кВ и пять трансформаторных подстанций 10 кВ. Также будут проведены необходимые мероприятия в магистральных сетях.

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