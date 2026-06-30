На Ставрополье с 1 июля вводится особый противопожарный режим

С 1 июля в Ставропольском крае начинает действовать особый противопожарный режим. Фото: архив "КП"

В Ставропольском крае с 1 июля начнет действовать особый противопожарный режим. Он предполагает введение дополнительных требований пожарной безопасности, которые связаны с высоким риском возникновения возгораний в жаркую погоду, часто сопровождаемую суховеями. В таких условиях непотушенный костер, брошенный окурок, а также любые пожароопасные работы могут стать причиной большой беды.

С этого дня на территории населенных пунктов, в огородах и садах, а также на предприятиях будет запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание мусора и сельскохозяйственных палов. Мусор, горючие отходы, сухую траву, листья необходимо собирать на специально выделенные площадки, в мешки или контейнеры.

Важное напоминание: в случае возникновения пожара необходимо сразу же звонить по номеру «112».

Между тем, ранее сообщалось, что с 1 июля на Ставрополье ограничат въезд в леса из-за угрозы пожаров. Новые правила будут действовать почти три недели.

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