Ставропольские аграрии собрали уже более 45 тонн черешни

На Ставрополье стартовал сезон сбора черешни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае начался сезон сбора черешни. Первыми к уборке приступили садоводы Предгорного, Шпаковского, Георгиевского и Труновского округов. На данный момент собрано 45,53 тонны этой ягоды. В регионе черешневые сады занимают около 85 гектаров, и выращиванием черешни занимаются 13 сельскохозяйственных организаций. В этих хозяйствах культивируются более 10 сортов черешни, включая такие как «Этокская красавица», «Амулет», «Ярославна», «Краса Кубани», «Валерий Чкалов», «Ранняя розовая», «Французская черная» и «Кавказская».

Как рассказали в минсельхозе края, развитие садоводства на Ставрополье активно поддерживается государством. В 2026 году на поддержку этой отрасли будет направлено более 520 миллионов рублей. Эти средства будут использованы на закладку новых садов, уходные работы и развитие питомников. В планах на осень – заложить 122 гектара новых садов и 137 гектаров питомников.

При этом Ставропольский край уверенно входит в пятерку лидеров России по производству плодово-ягодной продукции. .

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