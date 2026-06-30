В Ессентуках откроют памятник павшим при исполнении воинского долга горожанам

В городе-курорте откроют памятник погибшим в боях землякам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Парке Победы Ессентуков состоится торжественное открытие памятника землякам, павшим при исполнении воинского долга. Как сообщил в своих соцсетях глава города-курорта Владимир Крутников, мероприятие под названием «Честь и доблесть» начнется в 11 часов.

«В этот день мы склоняем головы в знак вечной благодарности. Пусть этот памятник станет не просто камнем, а живым напоминанием о мужестве и самоотверженности тех, кто защищал Родину, — обратился он к ставропольцам.

Мэр пригшласил горожан и гостей курорта прийти, чтобы вместе почтить память Героев и сказать «спасибо» ветеранам боевых действий. По его словам, это событие станет важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Напомним, ранее сообщалось, что офицеры краевого следкома поздравили 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны. В прошлом году Павлу Свистулу присвоили звание «Почётный гражданин Ставрополья».

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