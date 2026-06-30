В округе на Ставрополье модернизируют очистные сооружения водоснабжения

В перспективе обновленные ОСВ смогут стать альтернативным источником водоснабжения. Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Жители Нефтекумского округа получат стабильный доступ к качественной воде: в посёлке Затеречном после паузы возобновляется масштабная реконструкция очистных сооружений водоснабжения. Как сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края, предыдущий подрядчик не выполнил обязательства, но власти заключили контракт с новым исполнителем.

Проект включает реконструкцию старых и монтаж новых модульных установок по очистке воды, а также обновление насосных станций. По словам министра ЖКХ Александра Рябикина, это создаст альтернативный источник воды для всего региона, что жизненно необходимо из-за падения уровня в артезианских скважинах. В результате более семи тысяч человек забудут о перебоях с водоснабжением.

Напомним, ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры в Ставрополе обновили пешеходные зоны. Ремонт затронул улицы Бабушкину, Макарова, Попова, Пригородную, Репина, Федеральную и Чапаева.

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