Экспорт минеральной воды со Ставрополья вырос за прошедший год в 1,3 раза

Производитель минеральной воды из Ессентуков будет поставлять свою продукцию в Китай. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Производитель минеральной воды из Ессентуков выходит на рынок Китая. Договорённость о поставках была достигнута в ходе деловой миссии российских агроэкспортеров в Гуанчжоу, о чём сообщил в своих соцсетях министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

По его словам, компания провела переговоры с торговыми сетями и представителями электронной коммерции, рассматривая Китай как ключевое направление для экспорта. Первые поставки планируются уже в течение 2026 года.

Стоит отметить, что в целом ставропольские производители (15 компаний) активно наращивают объёмы: за 2025 год они отправили за рубеж более 50 тысяч тонн воды на сумму 28 млн долларов (рост в 1,3 раза). Сейчас поставки минеральной воды осуществляются в 26 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в курортной зоне Железноводска почти на день ограничат подачу воды. Без водоснабжения временно останутся около 400 абонентов, в том числе 16 санаториев.

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