На Ставрополье от саранчи обработали более 7о тысяч гектаров сельхозугодий

Специалисты уже начали обработку территорий. Фото: Россельхозцентр Ставрополья.

В Ставропольском крае завершён основной этап борьбы с саранчой. По информации пресс-службы Ставропольского филиала Россельхозцентра, агротехнические мероприятия успешно проведены в девяти муниципальных округах на общей площади 74,6 тысячи гектаров.

В результате своевременного вмешательства численность мароккской саранчи на территории региона снижена до безопасного уровня. Для проведения обработки хозяйствам на безвозмездной основе были переданы инсектициды, закупленные за счёт средств краевого бюджета.

В работах задействовали 23 единицы наземной техники и один авиаборт. Особое внимание уделялось приграничным с Дагестаном и Калмыкией территориям. Благодаря постоянному мониторингу вредителей удаётся выявлять на ранних стадиях. В резерве края находится более 18 тысяч литров препаратов, достаточных для обработки 242,5 тысячи га.

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