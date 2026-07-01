Беспилотник сбили на подлете к промзоне Буденновска утром 1 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 1 июля силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который приближался к промышленной зоне Буденновска. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, подразделения ПВО продолжают нести боевое дежурство, а режим беспилотной опасности, введенный на территории региона, пока не отменен. Напомним, он действует в крае с 16:35 30 июня. К утру 1 июля режим сохраняется уже более 16 часов.

«Вражеский беспилотник сбит сегодня утром на подлете к промзоне Буденновска. По оперативным данным пострадавших и разрушений нет», – сообщил Владимиров.

Жителей региона просят сохранять бдительность и в случае экстренных ситуаций обращаться по номеру 112.

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