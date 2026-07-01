В Кисловодске продлили ограничение подачи воды из-за крупной аварии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Кисловодска придется дольше оставаться без воды. Ограничение водоснабжения продлили до полного устранения аварии на канализационном коллекторе диаметром 500 миллиметров.

Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, ориентировочно завершить ремонтные работы планируют к 18:00. Для жителей организован подвоз воды автоцистернами по заявкам, которые принимают по телефону диспетчерской службы.

Где в Кисловодске не будет воды 1 июля

– проспект Ленина;

– улица Софьи Перовской;

– улица Санаторная;

– улица Герцена;

– улица Вокзальная;

– улица Шаляпина;

– улица Стопани;

– улица Хмельницкого;

– улица Ходжаева;

– улица Российская;

– улица Клары Цеткин;

– Курортный бульвар;

– улица Семашко;

– улица Тюленева;

– улица Реброва;

– проспект Дзержинского;

– улица Карла Маркса.

Также ограничения затронули 11 санаториев: «Димитрова», «Кирова», «Нарзан», «Целебный Нарзан», «Арника», «Кисловодск», «Радуга», «Электроника», «Кругозор», «Дворец Нарзанов», «Плаза».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru