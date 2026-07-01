Прокуратура контролирует ликвидацию аварии на коллекторе в Кисловодске

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Ставропольского края подключилась к ситуации с коммунальной аварией в Кисловодске, где из-за повреждения канализационного коллектора ограничили подачу воды и подтопило несколько жилых домов.
По предварительной информации, причиной отключения водоснабжения стала авария на канализационных сетях. Сейчас специалисты продолжают восстановительные работы, а надзорное ведомство следит за тем, чтобы последствия происшествия были устранены в максимально короткие сроки.
Особое внимание прокуратура уделяет соблюдению прав жителей, которые столкнулись с перебоями в водоснабжении и последствиями подтопления.
«Восстановление жилищных прав жителей города контролируется прокуратурой региона», – сообщили в надзорном ведомстве.
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