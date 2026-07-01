Скалы «Броненосец» и «Миноносец» на КМВ получили обновленный режим охраны. Фото: минприроды СК

Правительство Ставропольского края утвердило актуализированный режим охраны памятника природы «Скалы „Броненосец“ и „Миноносец“». Об этом сообщили в региональном минприроды.

Памятник природы площадью 2,1 гектара расположен недалеко от поселка Зеленогорский в Кисловодске. Свое название скалы получили из-за необычной формы: эрозия и выветривание известняков придали им очертания, напоминающие боевые корабли.

Место известно не только природой, но и кинематографической историей. Здесь снимали сцены для фильма «Спаси и сохрани» 1989 года, где Кисловодск изображал французскую провинцию. Эти скалы также можно увидеть в картине «Девушка спешит на свидание» 1936 года.

«В границах памятника природы запрещена любая деятельность, влекущая нарушение его сохранности», – сообщили в министерстве природных ресурсов Ставропольского края.

Обновленный режим охраны должен помочь сохранить одну из самых необычных природных достопримечательностей Кавказских Минеральных Вод.

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