Затраты на санавиацию возместит виновник ДТП на Ставрополье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье виновника ДТП обязали возместить затраты на вертолет для пострадавшего пенсионера. Стоимость транспортировки санитарной авиацией составила 298 тысяч рублей и изначально оплачивались за счет средств бюджета.

«Установлено, что в сентябре 2023 года бригадой санитарной авиации из города Невинномысска в город Ставрополь для лечения доставлен 75-летний мужчина, получивший тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Приговором Невинномысского городского суда виновник ДТП привлечен к уголовной ответственности», – комментируют в прокуратуре Ставропольского края.

Прокуратура направила иск, согласно которому виновник аварии должен оплатить расходы, затраченные на оплату эвакуации. Суд удовлетворил требования прокурора, а исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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