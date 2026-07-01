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НовостиОбщество1 июля 2026 8:18

Затраты на санавиацию возместит виновник ДТП на Ставрополье

Расходы на вертолет составили почти 300 тысяч рублей
Виктория КУЗНЕЦОВА
Затраты на санавиацию возместит виновник ДТП на Ставрополье

Затраты на санавиацию возместит виновник ДТП на Ставрополье

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье виновника ДТП обязали возместить затраты на вертолет для пострадавшего пенсионера. Стоимость транспортировки санитарной авиацией составила 298 тысяч рублей и изначально оплачивались за счет средств бюджета.

«Установлено, что в сентябре 2023 года бригадой санитарной авиации из города Невинномысска в город Ставрополь для лечения доставлен 75-летний мужчина, получивший тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Приговором Невинномысского городского суда виновник ДТП привлечен к уголовной ответственности», – комментируют в прокуратуре Ставропольского края.

Прокуратура направила иск, согласно которому виновник аварии должен оплатить расходы, затраченные на оплату эвакуации. Суд удовлетворил требования прокурора, а исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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