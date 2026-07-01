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НовостиОбщество1 июля 2026 8:35

Карантин из-за лейкоза коров ввели сразу в двух селах Ставрополья

Ограничения установили в Буденновском округе после лабораторного подтверждения заболевания
Ева ТКАЧЕНКО
Карантин из-за лейкоза коров ввели сразу в двух селах Ставрополья

Карантин из-за лейкоза коров ввели сразу в двух селах Ставрополья

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Буденновском округе Ставропольского края ввели карантин сразу в двух населенных пунктах после выявления лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующие приказы опубликовали на портале правовой информации 30 июня.

Очаги заболевания обнаружили на частных подворьях в селах Стародубском и Прасковея. Вокруг каждого очага установили опасную зона радиусом один километр.

До отмены карантина на этих территориях запрещены вывоз животных, совместное содержание здорового и больного скота, совместное доение, выпас, использование инфицированных животных для воспроизводства, продажа сырого молока без термической обработки, а также проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с перемещением животных.

Одновременно власти утвердили комплекс ветеринарных мероприятий по ликвидации очагов заболевания. Ограничения будут действовать до полной ликвидации очагов лейкоза.

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