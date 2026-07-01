В ставропольском селе 60 человек получили помощь от мобильной бригады медиков

На Ставрополье 60 человек получили медицинскую помощь от мобильной бригады Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Калиновском Александровского округа Ставропольского края 60 человек получили помощь от выездной бригады медиков. Их обследовали уролог, сосудистый хирург, офтальмолог, кардиолог, невролог и специалист по УЗИ сердца. Помимо лечения по показаниям, каждому пациенту дали профилактические рекомендации.

«Регулярные выезды мобильных медицинских бригад – важнейший инструмент обеспечения доступной и качественной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов», – рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Выезд организовали в рамках регионального проекта «За здоровье». За годы ее реализации обследоваться смогли больше полумиллиона жителей. В будущем такую работу планируют продолжать.

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