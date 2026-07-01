Более 30 дорог и мостов ремонтируют на Ставрополье по нацпроекту. Фото: миндор СК

В Ставропольском крае продолжается ремонт дорог и мостов. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приводят 34 объекта – более 89 километров дорог и 137 погонных метров мостовых сооружений.

Сейчас завершается ремонт пяти участков региональных трасс. На улицах Пятигорска, Кисловодска и Минеральных Вод выполнено уже более половины запланированных работ. Также продолжается обновление четырех мостов в Александровском и Новоселицком округах, а также в Пятигорске.

Полностью завершены работы на дорогах «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская», «Стодеревская – Серноводское – Уваровское» и «Веселое – Черкасский – Петровское».

«Исполнение работ составляет 51%, они ведутся в соответствии с графиком. Благодаря этой работе доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, достигла 81%», – сообщили в краевом миндоре.

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