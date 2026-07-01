Жителям Ставрополья напомнили, какие операции на глаза делают по ОМС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае по полису ОМС доступны консультации офтальмолога, диагностика и ряд сложных операций на глазах. Бесплатный прием включает проверку остроты зрения, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна и другие исследования. При наличии показаний пациенты могут получить направление на высокотехнологичную помощь.

По ОМС в регионе проводят операции при глаукоме, заболеваниях роговицы, травмах глаза, врожденных аномалиях, патологиях сетчатки и других серьезных заболеваниях. В 2025 году по направлению «Офтальмология» оплатили почти 16 тысяч случаев лечения в круглосуточных стационарах и более двух тысяч – в дневных.

«Сроки ожидания приема узкого специалиста не должны превышать 14 рабочих дней с момента обращения в поликлинику», – добавили в Территориальном фонде ОМС по Ставропольскому краю.

Для записи к офтальмологу обычно требуется направление терапевта, также обследование можно пройти во время диспансеризации.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru