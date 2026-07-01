В округе Ставрополья закрыли доступ к аварийному зданию около школы

На Ставрополье закрыли доступ к аварийному зданию возле школы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из аулов Кочубеевского округа Ставропольского края закрыли доступ к аварийному зданию. Оно находится на территории одной из местных школ. Постройка была опасна для жизни и здоровья учащихся.

«Постройка длительное время не эксплуатируется и находится в ненадлежащем, заброшенном состоянии, внутри здания располагался строительный мусор. При этом доступ учеников к аварийному помещению ограничен не был», – объяснили в прокуратуре Ставропольского края.

После вмешательства прокуратуры руководство школы предприняло меры и проход к заброшенной постройке ограничили.

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