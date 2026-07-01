Главная Нарзанная галерея Кисловодска временно закрылась из-за аварии. Фото: соцсети Евгения Моисеева

Главная Нарзанная галерея Кисловодска временно прекратила прием посетителей. Причиной стала авария на центральном канализационном коллекторе, из-за которой объект остался без питьевого водоснабжения.

Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев. По его словам, последствия коммунальной аварии затронули работу одного из самых посещаемых мест курорта.

«Из-за временного отсутствия питьевого водоснабжения пришлось приостановить работу Главной Нарзанной галереи. Сейчас все службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее завершить аварийно-восстановительные работы и восстановить водоснабжение», – пояснил Моисеев.

Закрытие носит временный характер. После завершения ремонта на центральном канализационном коллекторе и полного восстановления подачи воды Нарзанная галерея возобновит работу в обычном режиме.

Напомним, авария на коллекторе уже привела к масштабным ограничениям в Кисловодске. Без воды остаются десятки улиц и ряд санаториев, а также были подтоплены несколько частных домов.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru