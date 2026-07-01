В Невинномысске компания выплатила сотруднице долг в 900 тысяч рублей

Невинномысское предприятие выплатило долг в 900 тысяч рублей бывшей сотруднице. Суд вынес предупреждении по по статье 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). В течение года работнице не выплачивали полную зарплату, а при увольнении ее оставили без положенной компенсации.

«На протяжении года женщина не получала заработную плату в полном объеме. При увольнении ей также не выплатили оставшуюся сумму и положенные компенсационные выплаты. Бывшая сотрудница обратилась в суд, который вынес решении о взыскании в ее пользу 900 тысяч рублей», – сообщили в ГУФССП по Ставропольскому краю.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем и уведомили директора компании. Дальнейшее уклонение от уплаты долга грозило компании серьезными последствиями, после чего они выплатили задолженность сотруднице.

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