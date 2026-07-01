Нарушения при дорожной закупке обнаружила ФАС на Ставрополье

Ставропольское УФАС выявило нарушение при проведении закупки для дорожных работ в Новоселицком округе. Антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик должен был проводить электронный аукцион, но выбрал другой способ определения поставщика.

Во время проверки документов специалисты обратили внимание на состав закупки. Помимо самих дорожных работ в нее были включены товары, для которых законодательством установлен обязательный порядок закупки.

Речь идет о дорожных знаках и опорах для их установки, при их закупке заказчик обязан проводить аукцион. Это требование сохраняется даже в том случае, если контракт одновременно предусматривает выполнение других видов работ.

По итогам проверки УФАС признало действия заказчика нарушающими требования законодательства о контрактной системе и выдало администрации соответствующее предписание.

«По закону если в закупку входит товар из специального списка, то заказчик обязан проводить аукцион. Это правило действует даже если в контракте есть и другие работы», – сообщили в УФАС по Ставропольскому краю.

Теперь должностным лицам, допустившим нарушение при организации закупки, грозит административная ответственность в виде штрафов.

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