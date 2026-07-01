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НовостиОбщество1 июля 2026 13:45

Нарушения при дорожной закупке обнаружила ФАС на Ставрополье

Администрация Новоселицкого округа выбрала неправильный способ определения подрядчика
Ева ТКАЧЕНКО
Нарушения при дорожной закупке обнаружила ФАС на Ставрополье

Нарушения при дорожной закупке обнаружила ФАС на Ставрополье

Ставропольское УФАС выявило нарушение при проведении закупки для дорожных работ в Новоселицком округе. Антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик должен был проводить электронный аукцион, но выбрал другой способ определения поставщика.

Во время проверки документов специалисты обратили внимание на состав закупки. Помимо самих дорожных работ в нее были включены товары, для которых законодательством установлен обязательный порядок закупки.

Речь идет о дорожных знаках и опорах для их установки, при их закупке заказчик обязан проводить аукцион. Это требование сохраняется даже в том случае, если контракт одновременно предусматривает выполнение других видов работ.

По итогам проверки УФАС признало действия заказчика нарушающими требования законодательства о контрактной системе и выдало администрации соответствующее предписание.

«По закону если в закупку входит товар из специального списка, то заказчик обязан проводить аукцион. Это правило действует даже если в контракте есть и другие работы», – сообщили в УФАС по Ставропольскому краю.

Теперь должностным лицам, допустившим нарушение при организации закупки, грозит административная ответственность в виде штрафов.

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