К расчистке русел двух рек приступили на Ставрополье

На Ставрополье приступили к расчистке русел двух рек Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Александровском Ставропольского края приступили к расчистке русел двух рек – Томузловки и Дубовки. Водоемы не облагораживали последние 30 лет, из-за чего местами возникли затороопасные участки. Уборку планируют завершить до середины ноября.

«Работа проводится в соответствии с комплексом противопаводковых мероприятий до 2030 года. Это строительство берегоукреплений, капитальный ремонт ГТС, расчистка русел рек, мероприятия по лесопатологическому обследованию и рубке аварийных деревьев в водоохранной зоне», – рассказали в краевом минприроды.

Помимо Томузловки и Дубовки, в этом году собираются расчистить Калаус в Светлограде и балки Чограй в Арзгире. Работы проводят в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды».

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