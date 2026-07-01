Тело мужчины достали из городского озера Георгиевска на Ставрополье. Фото: ПАСС СК

В Георгиевске Ставропольского края из городского озера достали тело мужчины. Несчастный случай произошел днем 1 июля. Сообщается, что местный житель отдыхал с родственниками на берегу: в какой момент он зашел в воду и пропал. Родные сразу сообщили об этом спасателям.

«К месту трагедии тут же прибыла водолазная группа АСГ Георгиевска. Подготовив территорию к спуску, специалисты приступили к погружению», – сообщили в ПАСС Ставрополья.

Спасатели обнаружили тело мужчины в 25-20 метрах от берега на глубине двух метров. В настоящее время точные обстоятельства случившегося выясняются.

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