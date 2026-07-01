Солдатские привалы Кочубеевского округа Ставрополья посетили 57 тысяч бойцов

Следующие к месту службы или возвращающиеся домой защитники могут передохнуть, вкусно пообедать и получить вещи первой необходимости. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Солдатские привалы в Кочубеевском округе посетили более 57 тысяч военнослужащих. Только с начала года здесь остановились более трех тысяч бойцов.

Следующие к месту службы или возвращающиеся домой защитники могут передохнуть, вкусно пообедать и получить вещи первой необходимости. Летом здесь встречают сезонным меню, в которое входят не только горячие блюда, но также окрошка и салаты из свежих овощей.

«Солдатский привал - это не просто место, где можно поесть и отдохнуть, а знак огромной благодарности тем, кто выполняет свой воинский долг с риском для жизни. Будем и дальше делать все возможное, чтобы военнослужащие чувствовали заботу жителей Ставрополья», - сказал глава Кочубеевского округа Олег Борзов.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Ставрополья поздравил ветеранов боевых действий с праздником. Сегодня, 1 июля, в России празднуется День защитников Родины.

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