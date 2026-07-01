Ставропольские школьники побывали в городе-герое Волгограде

Школьники и их наставники посетили Мамаев курган, Дом Павлова, руины Мельницы Гергардта, памятники великим полководцам. Фото: минобразования СК

Экскурсионную поездку в Волгоград организовали для победителей краевого творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы». как рассказали в пресс-службе министерства образования Ставропольского края, конкурс был приурочен к 81-й годовщине Великой Победы и проходил с 30 января по 30 марта. Работы участников были посвящены подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Главным призом для 60 победителей стала поездка в город-герой Волгоград.

Школьники и их наставники посетили Мамаев курган, Дом Павлова, руины Мельницы Гергардта, памятники великим полководцам - маршалу Г.К. Жукову и генералу В.И. Чуйкову. Для ребят организовали поход в Волгоградский планетарий и прогулку по Волге на катере.

«Величественный Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва» и другие мемориальные места помогают юному поколению осознать масштаб подвига предков и почувствовать свою сопричастность к Великой Победе. Уверена, что впечатления, полученные в Волгограде, вдохновили ребят на новые творческие свершения и укрепили их веру в силу духа нашего народа», – рассказала министр образования края Мария Смагина.

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