В Пятигорске и Ставрополе подорожал проезд в трамваях и троллейбусах

Поездка в троллейбусе и трамвае с 1 июля стоит 35 рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 июля в Ставрополе и Пятигорске вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте, о повышении которых власти сообщали заранее.

В среду стоимость поездки выросла в обоих городах. Теперь билет на троллейбус в Ставрополе обойдётся пассажирам в 35 рублей. Такая же цена установлена и для проезда в трамваях Пятигорска – теперь она также составляет 35 рублей, как пояснили в региональном Министерстве дорожного хозяйства.

Как уточнили в ведомстве, изменение стоимости связано с решением оператора наземного электрического транспорта ввести единый тариф. При этом отмечается, что рост цен не превысил предельных значений, утверждённых краевой тарифной комиссией.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье выбрали еще 10 муниципалитетов для строительства детских площадок. Очередной отбор пройдет в августе.

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