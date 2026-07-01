На Ставрополье частный вуз легализовал иностранцев под видом студентов

По версии следствия, группа действовала с 2021 года по январь 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор рассмотрит вопрос об аннулировании лицензии вуза в Ессентуках, руководство которого обвиняют в организации канала нелегальной миграции через зачисление на учёбу иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю Владислав Малкин на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ».

Фигурантами дела стали заместитель декана по работе со студентами, проректор по учебно-воспитательной работе и декан одного из факультетов, а также два бывших студента из Туркменистана. Все они подозреваются в организации канала незаконной миграции. По версии следствия, группа действовала с 2021 года по январь 2026 года.

Бывшие студенты-иностранцы подыскивали соотечественников, которым требовалась легализация в России. Сотрудники вуза заключали с ними учебные договоры и помогали получить учебные визы. На самом деле, эти иностранцы не посещали занятия, а сессии оплачивали через посредников, в то время как работали на Ставрополье и в соседних регионах. На конец 2025 года в вузе числились более 350 иностранных студентов.

Виновные были взяты под стражу, а материалы дела переданы в Рособрнадзор для дальнейшего рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии образовательного учреждения. Документы иностранных граждан, находившихся в стране незаконно, будут признаны недействительными. Также планируется выдворение этих студентов из страны и закрытие им въезда обратно. Точное количество легализованных таким образом лиц будет установлено судом

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru