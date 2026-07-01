Бастрыкин поручил возбудить дело о пропаже в Ессентуках 17-летней девушки

Трагедия произошла 24 июня. Фото: МЧС СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту исчезновения 17-летней девушки в Ессентуках. Это решение было принято после обращений к нему граждан, поступивших через социальные сети.

Инцидент произошел 24 июня, когда девушка отдыхала с друзьями на берегу реки Подкумок. Во время купания её унесло сильным течением, и с тех пор о её судьбе ничего не известно.

Ранее проводилась процессуальная проверка данного случая, однако теперь глава СК поручил активизировать расследование и принять все необходимые меры для поиска пропавшей. Он также потребовал представить подробный отчет о ходе расследования.

Между тем, поиски продолжаются уже более недели, к ним привлечены спасатели, волонтеры и жители не только Ставрополья, но и соседних регионов. За это время обследовано свыше 19 километров береговой линии и русла реки в районах Ессентуков, Пятигорска и Георгиевска. Контроль за выполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

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