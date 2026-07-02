Ставрополец завоевал золото на первенстве России по пауэрлифтеру

Эта победа открыла спортсмену путь в юношеский состав сборной России. Фото: минспорта СК.

В Оренбурге состоялось первенство России по пауэрлифтингу в дисциплинах «жим» и «жим классический», где более 270 спортсменов из 81 региона страны боролись за медали. В престижном турнире Ставропольский край представил талантливый атлет Владислав Рябуха, воспитанник тренера Павла Мильцаева из станицы Курской.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Ставропольского края, Владислав продемонстрировал выдающееся выступление, завоевав золотую медаль в весовой категории до 93 кг в дисциплине «жим классический» с результатом 170 кг. Эта победа стала значимым достижением для молодого спортсмена.

Теперь, благодаря своему успеху, наш земляк получил возможность войти в юношеский состав сборной России. Он будет представлять страну на первенстве Азии, которое пройдет с 22 по 28 сентября текущего года в Стамбуле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе наградили студентов, спасших подростков на Комсомольском пруду. Трое будущих матросов-спасателей получили благодарности от мэра города за решительные действия.

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