Школьница из Минвод стала участницей всероссийского выпускного «Алые паруса»

На Дворцовой площади для ребят организовали концерт, а кульминацией вечера стал проход брига «Россия» под алыми парусами. Фото: соцсети главы города.

Выпускница минераловодского лицея Златалина Шестакова стала участницей делегации от Ставропольского края и посетила знаменитый всероссийский выпускной бал «Алые паруса», который состоялся в Санкт-Петербурге с 27 на 28 июня. Это событие ежегодно собирает тысячи выпускников со всей страны.

Как сообщил в своих социальных сетях глава Минераловодского округа Максим Гаранжа, в этом году мероприятие объединило около 65 тысяч выпускников школ и колледжей, прошедших конкурсный отбор по всей стране.

«Праздник "Алые паруса" – это больше, чем просто выпускной; это традиция, символизирующая переход к новому жизненному этапу. На Дворцовой площади прошел концерт, а кульминацией стал проход брига "Россия" под алыми парусами – зрелище, которое никого не оставило равнодушным», – написал он.

Глава Минвод поздравил Златалину с этим важным событием и пожелал ей успехов при поступлении в выбранный вуз.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru