Священник и правозащитники посетили обвиняемых в СИЗО на Ставрополье

Священник и правозащитники посетили обвиняемых в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Ставропольскому краю. В состав группы вошли глава краевой общественной наблюдательной комиссии Сергей Пенюшин вместе с членами комиссии – иереем Антонием Скрынниковым и Антоном Варданяном, с представителем регионального уполномоченного по правам человека.
Основной акцент визита был сделан на подростков и женщин с маленькими детьми. Участники проверили условия их содержания, убедились в соблюдении базовых потребностей и законных гарантий.
Большое значение имела духовная поддержка: многие обвиняемые обратились к отцу Антонию за душевной беседой, покаянием и облегчением своих переживаний. Священник никому не отказал – он провел индивидуальные беседы, внимательно выслушал каждого и дал пастырские наставления, поддержав тех, кто испытывал чувство одиночества и тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что 653 ветерана СВО получили психологическую помощь на Ставрополье с начала года. Пациенты приехали из различных уголков России, включая Ставропольский край и республики Северного Кавказа.
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