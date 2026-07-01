Священник и правозащитники посетили обвиняемых в СИЗО на Ставрополье

Гости проверили условия содержания, оценили, насколько обеспечены их базовые потребности и соблюдены положенные по закону гарантии. Фото: УФСИН по Ставропольскому краю.

Священник и правозащитники посетили обвиняемых в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Ставропольскому краю. В состав группы вошли глава краевой общественной наблюдательной комиссии Сергей Пенюшин вместе с членами комиссии – иереем Антонием Скрынниковым и Антоном Варданяном, с представителем регионального уполномоченного по правам человека.

Основной акцент визита был сделан на подростков и женщин с маленькими детьми. Участники проверили условия их содержания, убедились в соблюдении базовых потребностей и законных гарантий.

Большое значение имела духовная поддержка: многие обвиняемые обратились к отцу Антонию за душевной беседой, покаянием и облегчением своих переживаний. Священник никому не отказал – он провел индивидуальные беседы, внимательно выслушал каждого и дал пастырские наставления, поддержав тех, кто испытывал чувство одиночества и тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что 653 ветерана СВО получили психологическую помощь на Ставрополье с начала года. Пациенты приехали из различных уголков России, включая Ставропольский край и республики Северного Кавказа.

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