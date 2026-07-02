В Чечне проходит турнир между спасателями со всего Северного Кавказа

Состязания объединили более 120 лучших сотрудников со всего Северного Кавказа. Фото: МЧС РФ.

В столице Чечни в эти дни проходят межрегиональные спортивные соревнования среди сотрудников главных управлений МЧС России СКФО на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта.

Масштабный турнир собрал спортивные коллективы семи ведомств Северного Кавказа – это спортсмены из Ингушетии, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.

Как сообщает пресс-служба МЧС по КЧР, состязания объединили более 120 лучших сотрудников со всего Северного Кавказа. В течение четырех дней они будут демонстрировать молниеносную скорость в трёх классических дисциплинах пожарно-спасательного спорта: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни; пожарная эстафета, боевое развертывание и двоеборье.

«Проведённые старты не только выявят лучших спортсменов, но и станут важным этапом в укреплении боевого духа и профессионального мастерства огнеборцев специальных подразделений, а также развитии пожарно-спасательного спорта», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставрополе наградили троих студентов, спасших подростков на Комсомольском пруду. Будущие матросы-спасатели получили благодарности от мэра города за решительные действия.

Состязания спасателей со всего Северного Кавказа проходят в Чечне

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