Более 69 млн рублей направят на капремонт 13 домов на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставропольском крае в ходе электронного аукциона определили подрядчика, который выполнит капитальный ремонт 13 многоквартирных домов. Работы пройдут в Ставрополе, Грачевке и Донском, а стоимость контракта превысила 69,2 млн рублей.
В рамках контракта специалистам предстоит обновить 15 конструктивных элементов зданий, включая фасады, крыши, фундаменты и системы электроснабжения. Кроме того, на двух домах плоские крыши заменят на скатные.
Большая часть домов, вошедших в программу, была построена еще в 1970-х годах. За десятилетия эксплуатации кровли, инженерные сети и фундаменты значительно износились.
«Капремонт в этом случае – не косметическое обновление, а способ продлить срок службы зданий и повысить безопасность их эксплуатации», – пояснили в фонде капремонта Ставропольского края.
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