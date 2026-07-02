Жителей Ставрополя предупредили о плановых отключениях электроэнергии 2 июля. Ограничения связаны с проведением неотложных работ на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.
С 08:30 до 12:00 без электричества останутся дома по адресу:
– переулок Холодный, 4-12.
Во второй половине дня, с 13:30 до 16:30, электроснабжение временно отключат по адресу:
– улица Тухачевского, 29/3.
После завершения работ подачу ресурса восстановят в штатном режиме.
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