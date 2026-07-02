Часть Ставрополя 2 июля останется без света из-за ремонтных работ

Жителей Ставрополя предупредили о плановых отключениях электроэнергии 2 июля. Ограничения связаны с проведением неотложных работ на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Где в Ставрополе не будет света 1 июля

С 08:30 до 12:00 без электричества останутся дома по адресу:

– переулок Холодный, 4-12.

Во второй половине дня, с 13:30 до 16:30, электроснабжение временно отключат по адресу:

– улица Тухачевского, 29/3.

После завершения работ подачу ресурса восстановят в штатном режиме.

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