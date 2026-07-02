Годовалый ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами на Ставрополье. Фото: Госавтоинспекция СК

Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла вечером 1 июля в Петровском округе. По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили четыре человека, включая годовалого ребенка.

ДТП произошло около 17:40 на 509-м километре федеральной трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь». По предварительной версии, 20-летняя водитель автомобиля «Лада», ехавшая со стороны Светлограда в направлении Ставрополя, выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем «Луидор», который двигался навстречу, а затем с автомобилем Hyundai, следовавшим в попутном направлении.

В больницу после аварии доставили водителя «Лады» и двух ее пассажиров – 44-летнюю жительницу Ипатовского округа и годовалого ребенка из Ставрополя. Он находился в детском автокресле, благодаря чему удалось избежать более тяжелых последствий. Позже за медицинской помощью обратился и водитель автомобиля «Луидор» – 62-летний местный житель.

По данным автоинспекторов, водительский стаж девушки, находившейся за рулем «Лады», составляет три года, ранее к административной ответственности она не привлекалась. У нее взяли биологический материал для установления возможного состояния опьянения.

«По факту ДТП проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

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