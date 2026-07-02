Почти 13 километров уличного освещения запустили в Ставрополе

Почти 13 километров линий уличного освещения запустили в Ставрополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе запустили почти 13 километров новых линий уличного освещения. Специалисты ввели в эксплуатацию объекты и провели пусконаладочные работы. На улицах города появилось около 400 новых светодиодных фонарей.

«Порядка 400 светодиодных фонарей теперь освещают проезд Янтарный, улицу Кленовую, Марьинскую, переулок Звездный от Лазурного до Янтарного, улицу Ландышевую, Кизиловую, Ромашковую от Янтарного до Южного обхода, Васильковую от Алмазной до Бирюзовой, проезд Лазурный. Линии оснащены автоматизированной системой управления», – рассказывает мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Также в этом году планируется заменить осветительное оборудование на улице Лермонтова от Доваторцев до Л.Толстого, что создаст более безопасные условия для пешеходов и водителей.

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