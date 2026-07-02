Картофель, курица и мука подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Ольга ЮШКОВА.

Картофель, курица и мука сильнее других продуктов подорожали в Ставропольском крае за неделю с 23 по 29 июня. В то же время заметно снизились цены на свежие помидоры, яйца, свинину и сосиски. Такие данные приводит Северо-Кавказстат в рамках еженедельного мониторинга.

Самый заметный рост показал картофель. Сейчас килограмм в среднем стоит 72 рубля, а за неделю цена выросла на 4,73%. Говядина стала дороже на 0,18% за неделю, в среднем килограмм стоит до 769 рублей. Также подорожала курица – до 242 рублей за килограмм (+2,96%), пшеничная мука – до 63 рублей (+1,77%), столовая свекла – до 50 рублей (+1,35%), репчатый лук – до 65 рублей (+1,25%), хлеб из пшеничной муки – до 119 рублей (+1,14%).

Выросли и цены на молочные продукты – килограмм творога обойдется покупателю в 493 рубля (+1,06%), ультрапастеризованное молоко – в 132 рубля (+1,98%), пастеризованное молоко – в 103 рубля (+0,84%), сметана – в 380 рублей (+0,32%).

При этом сразу несколько продуктов стали доступнее. Сильнее всего подешевели свежие помидоры (до 174 рублей за килограмм, -5,40%) и огурцы (до 138 рублей, -6,07%). Яйца снизились в цене до 96 рублей за десяток (-1,46%), свинина – до 467 рублей (-1,65%), сосиски и сардельки – до 557 рублей (-1,43%). Подсолнечное масло подешевело до 166 рублей (-1,38%).

Также за неделю стала дешевле гречка (69 рублей за килограмм, -1,24%), вареная колбаса – (593 рубля, -1,12%), твердые и полутвердые сыры (873 рубля, -1,10%) и яблоки (153 рубля, -1,00%).

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