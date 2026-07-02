Нарзанная галерея Кисловодска восстановила работу после коммунальной аварии Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главная Нарзанная галерея Кисловодска вновь открылась для посетителей. После завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления водоснабжения объект вернулся к привычному режиму работы.

Об открытии сообщили в администрации Национального парка «Кисловодский». Теперь гости и жители курорта снова могут бесплатно попробовать кисловодский нарзан в обычные часы работы.

Напомним, накануне галерея была вынуждена временно прекратить прием посетителей. Причиной стала авария на центральном канализационном коллекторе, из-за которой объект остался без питьевого водоснабжения.

Сейчас ограничения сняты. Нарзанная галерея работает по прежнему графику:

– с 7:00 до 9:00;

– с 11:00 до 14:00;

– с 16:00 до 19:00.

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