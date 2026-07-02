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НовостиОбщество2 июля 2026 7:40

Нарзанная галерея Кисловодска восстановила работу после коммунальной аварии

Она принимает посетителей по прежнему графику
Ева ТКАЧЕНКО
Нарзанная галерея Кисловодска восстановила работу после коммунальной аварии

Нарзанная галерея Кисловодска восстановила работу после коммунальной аварии

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главная Нарзанная галерея Кисловодска вновь открылась для посетителей. После завершения аварийно-восстановительных работ и восстановления водоснабжения объект вернулся к привычному режиму работы.

Об открытии сообщили в администрации Национального парка «Кисловодский». Теперь гости и жители курорта снова могут бесплатно попробовать кисловодский нарзан в обычные часы работы.

Напомним, накануне галерея была вынуждена временно прекратить прием посетителей. Причиной стала авария на центральном канализационном коллекторе, из-за которой объект остался без питьевого водоснабжения.

Сейчас ограничения сняты. Нарзанная галерея работает по прежнему графику:

– с 7:00 до 9:00;

– с 11:00 до 14:00;

– с 16:00 до 19:00.

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