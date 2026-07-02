В Михайловске на Ставрополье 150 метров коллектора заменят без перекрытия дорог. Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

В центре Михайловска на Ставрополье продолжается замена аварийного участка канализационного коллектора протяженностью 150 метров. Работы организовали так, чтобы не перекрывать движение автомобилей на одной из оживленных городских улиц.

Старый керамический коллектор построили еще вместе с первыми густонаселенными микрорайонами города. За десятилетия число жителей Михайловска значительно выросло, увеличилась и нагрузка на инженерные сети. Дополнительное воздействие оказали развитие промышленности, вибрация от транспорта и агрессивная среда, из-за чего трубопровод со временем пришел в негодность.

Сейчас специалисты меняют его на современные полиэтиленовые трубы. Чтобы избежать масштабных перекрытий, используется метод горизонтально-направленного бурения. На первом этапе рабочие уже выполнили пилотное бурение. Сейчас идет расширение скважины до необходимого диаметра, после чего в нее протянут новую трубу.

«Одновременно в работе один из самых сложных этапов – строительство двух канализационных колодцев глубиной шесть метров», – сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

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