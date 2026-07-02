Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 7:53

В Михайловске на Ставрополье 150 метров коллектора заменят без перекрытия дорог

Коммунальщики используют методом горизонтально-направленного бурения
Ева ТКАЧЕНКО
В Михайловске на Ставрополье 150 метров коллектора заменят без перекрытия дорог. Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

В Михайловске на Ставрополье 150 метров коллектора заменят без перекрытия дорог. Фото: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

В центре Михайловска на Ставрополье продолжается замена аварийного участка канализационного коллектора протяженностью 150 метров. Работы организовали так, чтобы не перекрывать движение автомобилей на одной из оживленных городских улиц.

Старый керамический коллектор построили еще вместе с первыми густонаселенными микрорайонами города. За десятилетия число жителей Михайловска значительно выросло, увеличилась и нагрузка на инженерные сети. Дополнительное воздействие оказали развитие промышленности, вибрация от транспорта и агрессивная среда, из-за чего трубопровод со временем пришел в негодность.

Сейчас специалисты меняют его на современные полиэтиленовые трубы. Чтобы избежать масштабных перекрытий, используется метод горизонтально-направленного бурения. На первом этапе рабочие уже выполнили пилотное бурение. Сейчас идет расширение скважины до необходимого диаметра, после чего в нее протянут новую трубу.

«Одновременно в работе один из самых сложных этапов – строительство двух канализационных колодцев глубиной шесть метров», – сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru